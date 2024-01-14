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هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة تتضمن اقتراب زورقين صغيرين على بعد 23 ميلا بحريا قبالة إريتريا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:50
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