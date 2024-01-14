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نصر الله: سيكتشف بايدن سريعًا حجم الحماقة التي ارتكبها من خلال عدوانه على اليمن

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:54
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