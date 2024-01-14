نصر الله: أريد أن أؤكد أن ما أعلنته المقاومة في العراق عن استهداف مكان ما في حيفا صحيح ومعلوماتنا تؤكد ان هناك هدفاً اصيب في حيفا تم التكتم عنه إسرائيليًا

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