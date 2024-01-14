Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: استهداف قاعدة صفد شمال فلسطين بالمسيرّات لولا تصوير بعض العسكريين وبعض المستوطنين للأضرار لكان قال العدو إن المسيرات سقطت في مناطق فارغة

Lebanon 24
14-01-2024 | 09:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: على المستوطنين الذين هُجروا من شمال فلسطين المحتلة أن يطالبوا حكومتهم بوقف العدوان على غزة
lebanon 24
14/01/2024 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: حجم التكتّم عند العدو ينعكس من خلال عدم اعترافه باستهداف قاعدة ميرون التي استهدفتها المقاومة في لبنان
lebanon 24
14/01/2024 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لو سقطت غزة في الأيام الأولى من الحرب لكان انتهى كلّ شيء
lebanon 24
14/01/2024 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الولايات المتحدة الأميركيّة هي التي تمنع وقف الحرب في غزة والفلسطينيون يُقتلون بالأسلحة والصواريخ الأميركيّة
lebanon 24
14/01/2024 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:16 | 2024-01-14
14:14 | 2024-01-14
14:13 | 2024-01-14
13:49 | 2024-01-14
13:49 | 2024-01-14
13:46 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24