Advertisement

أخبار عاجلة

نصر الله: موقفنا أن جبهة لبنان كانت من أجل دعم ومساندة غزة وهدفها وقف العدوان على غزة فليقف العدوان على غزة وبعدها في ما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث

Lebanon 24
14-01-2024 | 09:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الهدف الأول من الحرب على جبهة لبنان والجبهات الأخرى هو الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة
lebanon 24
14/01/2024 21:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لبنان يقف على خط النار الأمامي في مواجهة العدوانية الاسرائيلية
lebanon 24
14/01/2024 21:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أيُّ تفاوض بما يخص الحدود اللبنانية لن يتم إلا بعد انتهاء العدوان على غزة
lebanon 24
14/01/2024 21:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمرا
lebanon 24
14/01/2024 21:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:16 | 2024-01-14
14:14 | 2024-01-14
14:13 | 2024-01-14
13:49 | 2024-01-14
13:49 | 2024-01-14
13:46 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24