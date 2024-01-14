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تحليق معاد وغارات وهمية في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي وصولاً حتى ساحل صور (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
14-01-2024 | 10:28
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