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غالانت: على الحكومة أن تسوّي سريعًا قضية إدخال العمال من الضفة وتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

Lebanon 24
14-01-2024 | 11:35
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