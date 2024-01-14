Advertisement

أخبار عاجلة

اعتقال 6 أشخاص في بريطانيا للاشتباه في تحضيرهم لإرباك العمل في بورصة لندن يعتقد أنهم ناشطون داعمون للفلسطينيين

Lebanon 24
14-01-2024 | 14:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقال رجل وامرأة بتهمة إحراق مكتب نائب مؤيد لإسرائيل في بريطانيا
lebanon 24
15/01/2024 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه الدولة.. اعتقال أكثر من 30 شخصاً للاشتباه بتعاونهم مع الموساد الإسرائيلي!
lebanon 24
15/01/2024 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زاخاروفا تذكّر لندن بالفظائع التي ارتكبتها بريطانيا في إيرلندا
lebanon 24
15/01/2024 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الدول المشاركة في العملية التي تقودها أميركا تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا
lebanon 24
15/01/2024 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:57 | 2024-01-14
17:56 | 2024-01-14
17:34 | 2024-01-14
17:33 | 2024-01-14
17:28 | 2024-01-14
17:26 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24