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بايدن: أجدّد تعهّدي للرهائن بالوقوف إلى جانبهم ولن نتوقّف أبدًا عن العمل لإعادة الأميركيين إلى وطنهم

Lebanon 24
14-01-2024 | 17:17
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