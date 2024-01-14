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استشهاد الفتى خالد عامر حميدات (16 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي في الضفة الغربية

Lebanon 24
14-01-2024 | 17:33
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