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"يديعوت أحرونوت": تقديرات الجيش الإسرائيلي أن غالبية مقاتلي وقادة حماس بغزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

Lebanon 24
14-01-2024 | 17:57
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