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وزير الخارجية الصيني: الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي بشأن غزة أوسع نطاقاً وأكثر موثوقية وفعالية

Lebanon 24
14-01-2024 | 18:34
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