Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل من عدة مداخل بعدد من الآليات العسكرية

Lebanon 24
14-01-2024 | 18:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الظاهرية جنوب الخليل معززة بعدد من الآليات العسكرية
lebanon 24
15/01/2024 04:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل بعدد كبير من الآليات
lebanon 24
15/01/2024 04:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة الظاهرية جنوب الخليل بجنود ودوريات سيرتها في أنحاء المدينة
lebanon 24
15/01/2024 04:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الجامعة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وتداهم أحد المنازل
lebanon 24
15/01/2024 04:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2024-01-14
19:00 | 2024-01-14
18:51 | 2024-01-14
18:50 | 2024-01-14
18:47 | 2024-01-14
18:46 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24