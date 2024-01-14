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صحة غزة: قصف إسرائيلي يقتل أكثر من 60 فلسطينيا في مناطق متفرقة من غزة

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:22
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