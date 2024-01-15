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أخبار عاجلة
"لبنان 24": قصف مدفعي صباحا على تلة الرويسة في حولا جنوب لبنان
Lebanon 24
15-01-2024
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01:57
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