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وكالة الأنباء الفلسطينية: 33 شهيدًا من بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي على منازل في مدينة غزة

Lebanon 24
15-01-2024 | 02:41
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