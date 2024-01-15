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وزير الدفاع الإسرائيلي: تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال العام الماضي
Lebanon 24
15-01-2024
|
04:29
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