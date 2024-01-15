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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب من لجنة إدارة الكوارث الإجتماع ومتابعة الفيضانات الأخيرة وإتخاذ القرارات المناسبة وتأمين استمرارية فتح الطرقات

Lebanon 24
15-01-2024 | 06:19
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