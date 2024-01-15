Advertisement

أخبار عاجلة

جيش العدو الإسرائيلي يواصل نسف مزيد من منازل المواطنين شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-01-2024 | 06:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى جراء استهداف العدو الإسرائيلي لعدة منازل في دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/01/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و313 شهيدا إضافة إلى 57 ألفا و296 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي (الجزيرة)
lebanon 24
15/01/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20424 شهيداً و54036 مصاباً (الجزيرة)
lebanon 24
15/01/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان البلدات الواقعة على بعد 4 كلم من الحدود مع قطاع غزة العودة إلى منازلهم (الجزيرة)
lebanon 24
15/01/2024 15:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:49 | 2024-01-15
07:47 | 2024-01-15
07:42 | 2024-01-15
07:40 | 2024-01-15
07:37 | 2024-01-15
07:36 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24