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وزير المالية الإسرائيلي: أضفنا نحو 15 مليار دولار لميزانية الدفاع وتعويضات الحرب (العربية)

Lebanon 24
15-01-2024 | 09:18
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