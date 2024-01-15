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حماس: عملية رعنانا الفدائية ردّ طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني

Lebanon 24
15-01-2024 | 09:33
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