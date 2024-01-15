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إذاعة الجيش الإسرائيلي: بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98 (الجزيرة)

Lebanon 24
15-01-2024 | 09:46
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