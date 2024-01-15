محافظ البقاع أكد أنه بعد التنسيق مع قيادة منطقة البقاع والمديرية الإقليمية لوزارة الأشغال فإن طريق ضهر البيدر سيبقى مقفلا حتى يوم غد أمام عبور الشاحنات لحين صدور التقرير الفني عن وضع سلامته (ال بي سي)

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