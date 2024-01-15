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‏"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ أطلق صاروخين موجّهين على الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب في محيط الرندة وعلى الأطراف الشمالية في محيط الدبشة

Lebanon 24
15-01-2024 | 10:06
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