وزير الخارجية الإماراتي يبحث في اتصالات هاتفية مع نظيريه البريطاني والإسرائيلي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مساعي وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة (سكاي نيوز عربية)

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