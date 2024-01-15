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الجيش الأميركي: السفينة التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر لم تبلغ عن إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها (الشرق)

Lebanon 24
15-01-2024 | 10:17
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