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غالانت: أقول لنتانياهو وغانتس إن حكومة الوحدة مهمة لانتصارنا في الحرب وتحقيق أهدافها

Lebanon 24
15-01-2024 | 12:47
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