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غالانت: السلطة المقبلة في قطاع غزة يجب أن ترتكز على قوة غير معادية لإسرائيل (الحرة)

Lebanon 24
15-01-2024 | 12:48
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