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وزارة الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان أكد للافروف أن العدوان الأميركي على اليمن خطأ استراتيجي

Lebanon 24
15-01-2024 | 12:50
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