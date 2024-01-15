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سرايا القدس: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية (الجزيرة)

Lebanon 24
15-01-2024 | 14:10
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