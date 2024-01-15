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وكالة الأنباء الفلسطينية: مستوطنون يحرقون مركبات عدة غرب نابلس بالضفة الغربية ويحاولون إحراق منزل في ترمسعيا قرب رام الله

Lebanon 24
15-01-2024 | 14:32
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