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"الجزيرة" عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

Lebanon 24
15-01-2024 | 16:05
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