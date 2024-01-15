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هيئة البث الإسرائيلية: تبادل إطلاق نار على الحدود مع مصر جراء وصول مشتبه فيهم بينهم مسلحون للمنطقة الحدودية

Lebanon 24
15-01-2024 | 17:25
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