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مسؤولان أميركيان لرويترز: لم تستهدف أي منشآت أميركية لنا في أربيل ولا خسائر

Lebanon 24
15-01-2024 | 17:26
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