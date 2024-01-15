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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا أطلقت النار على مسلحين ورصدنا عدة إصابات في المنطقة الحدودية قرب نيتسانا

Lebanon 24
15-01-2024 | 17:40
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