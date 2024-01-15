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مصدر حكومي عراقي ل"الحدث": اجتماع أمني طارئ غداً لبحث الهجوم الإيراني على أربيل

Lebanon 24
15-01-2024 | 18:35
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