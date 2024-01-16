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احصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
16-01-2024
|
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Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و8 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة
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16/01/2024 09:00:05
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