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إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى (الجزيرة)
Lebanon 24
16-01-2024
|
01:06
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