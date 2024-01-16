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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير في مجلس الحرب جدعون ساعر: بعيدون جداً عن إنهاء حركة حماس

Lebanon 24
16-01-2024 | 01:08
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