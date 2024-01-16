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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: تقديم مساعدات إنسانية لنحو 300 ألف شخص في شمالي قطاع غزة لا يزال يمثل تحديا

Lebanon 24
16-01-2024 | 01:15
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