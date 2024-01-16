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رويترز: العراق يدين "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في المناطق السكنية

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:00
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