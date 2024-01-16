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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:05
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