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حماس: استشهاد 24285 فلسطينيا وإصابة 61154 في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:27
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