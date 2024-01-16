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وزير الخارجية الأوكراني: إذا توقف الغرب عن إمدادنا بالأسلحة ونفدت الأسلحة لدينا سنقاتل بالأيدي

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:36
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