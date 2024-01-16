رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الشرق": الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع والأفضلية لصغار المودعين أي من تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار

Lebanon 24