Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي: المصرف المركزي يدرس توحيد سعر الصرف العملة

Lebanon 24
16-01-2024 | 06:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توحيد سعر الصرف وعودة البطاقات المصرفية.. هذا ما ينتظر لبنان في الـ 2024 اقتصاديا
lebanon 24
16/01/2024 17:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: صندوق النقد الدولي وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"منها إقرار قوانين في المجلس النيابي
lebanon 24
16/01/2024 17:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مكاري: الرئيس ميقاتي ينتظر جواباً من وزير الدفاع بشأن تعيين رئيس جديد للأركان والأمور حتى الآن "مش معقدة"
lebanon 24
16/01/2024 17:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثامنة.. المصرف المركزي في كوريا الجنوبية يثبّت الفائدة
lebanon 24
16/01/2024 17:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2024-01-16
09:47 | 2024-01-16
08:49 | 2024-01-16
08:39 | 2024-01-16
08:36 | 2024-01-16
08:35 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24