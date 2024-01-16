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وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت نظيري النمساوي أن تدمير حماس أفضل خطوة إنسانية يمكن أن تتخذها إسرائيل لسكان غزة ولمستقبل المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-01-2024 | 07:33
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