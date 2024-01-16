Advertisement

أخبار عاجلة

غارات جويّة معادية استهدفت أطراف بلدتي حولا وعيتا الشعب

Lebanon 24
16-01-2024 | 08:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في الجنوب
lebanon 24
16/01/2024 19:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات معادية على اللبونة واطراف الجبين وشيحين وطيرحرفا وقصف مدفعي لأطراف حولا (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
16/01/2024 19:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيلي بشكل متقطع يستهدف أطراف بلدات حولا وميس الجبل ودير ميماس وكفركلا والعديسة والناقورة واللبونة وعيتا الشعب ورامية
lebanon 24
16/01/2024 19:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية العدو استهدفت جبل بلاط وأطراف عيتا الشعب (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
16/01/2024 19:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:19 | 2024-01-16
12:16 | 2024-01-16
12:02 | 2024-01-16
11:51 | 2024-01-16
11:44 | 2024-01-16
11:37 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24