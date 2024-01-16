Advertisement

أخبار عاجلة

"حزب الله": استهدفنا محيط منطقة النبي يوشع المحتلة بدفعات صاروخية مناسبة

Lebanon 24
16-01-2024 | 10:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا تجمعات متعددة للجنود الإسرائيليين ‏قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا ‏فيها إصابات مؤكدة ‏
lebanon 24
16/01/2024 22:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا ‌‌‏‌‏انتشاراً ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة
lebanon 24
16/01/2024 22:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا ‌‌‏‌‏‌‌‌ موقع‎ ‎السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
16/01/2024 22:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح
lebanon 24
16/01/2024 22:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:25 | 2024-01-16
14:21 | 2024-01-16
14:15 | 2024-01-16
14:02 | 2024-01-16
13:55 | 2024-01-16
13:51 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24