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رويترز عن دبلوماسيين: دول الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لمهمة بحرية من أجل حماية السفن في البحر الأحمر

Lebanon 24
16-01-2024 | 11:13
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